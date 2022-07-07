الكرملين: اقتراح كالينينجراد بحظر التصدير والاستيراد الروسي عبر دول البلطيق ممكن

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف اليوم الخميس إن فكرة السلطات الإقليمية لمنطقة كالينينجراد بحظر التصدير والاستيراد الروسي عبر دول البلطيق، ردا على حظر ليتوانيا نقل البضائع للإقليم، ممكن إذا لم تنجح الطرق الأخرى.



وأضاف بيسكوف - تعليقا على اقتراح السلطات في كالينينجراد - "هذه هي وجهة نظر زعيم المنطقة وبطبيعة الحال فإن المنطقة وقادتها يضعون مقترحاتهم لاتخاذ إجراء محتمل وإذا تبين أن الأساليب الأخرى غير مثمرة فهذا اجراء عادي إلى حد ما".



وتابع إن متحدث الكرملين - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس) - "هذا الموضوع بالغ الأهمية بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أنه يتم "بذل جهود مكثفة على القنوات ذات الصلة بهدف حل هذه المشكلة" مؤكدا أن روسيا تأمل في الأفضل ولكن تستعد للأسوأ.



وفي السياق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الخميس إن محاولات السيطرة على الأسواق وفرض المعتقدات على المشاركين فيها أصبحت الآن جوهر سياسة الدول الغربية.



وأضاف ريابكوف: ستفشل محاولات دول مجموعة السبع لتحديد سقف أسعار النفط الروسي، وستجد موسكو بدائل وطرقًا لضمان إيرادات الميزانية.