القبض على شاب بالمنصورة بتهمة الاعتداء على طبيب بعد وفاة والدته

أصيب طبيب داخل مدينة المنصورة بالدقهلية وذلك إثر تعدي شاب عليه بالضرب بمعاونة عدد من أهله، حيث أقدموا علي ضرب طبيب قلب بإحدى المستشفيات الخاصة وذلك بعد وفاة والدته أثناء عملية قسطرة أجراها الطبيب لها.

نتج عن المشاجرة، إصابة الطبيب بجروح غائرة استلزمت التدخل الجراحي الذي أدى إلى إجراء خياطة بـ68 غرزة، وذلك بسبب وفاة والدة الشاب أثناء إجراء عملية قسطرة قلبية لها عن طريق الطبيب.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من قسم ثان المنصورة بقيام عدد من المتهمين بالإعتداء على طبيب وإصابته بجروح بمناطق متفرقة بجسده.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان الواقعة ومن خلال الفحص تبين أن الطبيب كان يجري عملية قسطرة قلبية لسيدة تدعي عايدة ط م، وتوفيت أثناء العملية.

وعقب إبلاغ الطبيب الأسرة بوفاة الأم، اعتدوا عليه بسلاح أبيض كان بحوزتهم، ونتج عنه إصابته بجروح غائرة في جسده وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ وإجراء خياطة 68 غرزة.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 8279 لسنة 2022 جنح قسم ثان المنصورة، وعرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.