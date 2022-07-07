القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بشبرا الخيمة بسبب خلافات عائلية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت مباحث قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من ضبط المتهم بقتل شخص بطلق نارى في مشاجرة إثر خلافات عائلية بشارع الخمسين شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل بشارع الخمسين دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير المباحث الجنائية، وتشكل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "عادل م"، 24 سنة بطلق نارى إثر خلافات عائلية، وتبين وراء الواقعة "ع م ح".

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية بقيادة النقباء محمود شكرى وعادل منصور ومكسيموس ماجد وزياد محمود ومحمود بدر معاونى رئيس المباحث من ضبط المتهم "ع م ح" وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهة المتهم أمام العقيد محمد سامى مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، اعترف بارتكابه الواقعة وأقر بحيازته للسلاح المضبوط.