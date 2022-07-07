اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 12:10 م
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القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب خلافات الجيرة فى شبرا

الخميس، 07 يوليه 2022 12:06 م
القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب خلافات الجيرة فى شبرا مشاجرة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ أسماء شلبي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بنشوب مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهم طرف أول عدد(3) أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم طرف ثان عدد (4) أشخاص اثنين منهم مصابين ("جميعهم لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة القسم).
 
وتبين أن سبب نشوب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين إثنين منهم بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقى الطرفان وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب. 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

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