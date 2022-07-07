القبض على المتهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي ـ الشرقية فتحية الديب

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء بالشرقية.

بالفحص تبين نشوب المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول "عامل خردة") طرف ثان ("عاملان خردة") جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بالشرقية، لخلاف بينهم على منطقة جمع الخردة، وعلى آثر ذلك تعدى الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض دون حدوث ثمة إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف طرفى المشاجرة وأمكن ضبطهما، وبحوزة الطرف الثانى (2 سلاح أبيض "سنجة"- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما.