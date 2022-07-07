الفلفل بـ6 والبطاطس بـ5 جنيهات.. انخفاض أسعار الخضروات بالإسماعيلية.. لايف

الإسماعيلية _ صبرى غانم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من سوق الخضروات بالإسماعيلية، لرصد أسعار الخضروات اليوم الخميس، والتى شهدت انخفاض فى جميع أسعار الخضروات.

وكشفت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، عن أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الإسماعيلية.

وقال ناصر قبيصى تاجر خضروات، إن أسعار الخضروات تشهد انخفاص في أسعار بعض الخضروات وارتفاع فى بعضها مثل الخيار والكوسة بسبب زيادة كميات المعروض من منتجات الخضر والفاكهة، مؤكدًا عودة الأسعار إلي المستوي الطبيعي.

وأضاف أن الطماطم من 3.5 إلى 5 جنيهات والبطاطس بـ 5 جنيهات، وبصل أحمر 3 جنيهات وبصل أبيض بـ 2.5 جنيه، وفلفل حار ورومي بـ 6 جنيهات، والباذنجان ال3 بـ 10 وباذنجان رومي بـ5 جنيهات، وكوسة بـ12 جنيها، والجزر 6 جنيهات، وملوخية بـ 10 جنيهات، وفاصوليا بـ 15جنيها، والليمون بـ 40 جنيها، والبامية بـ 25 جنيها، وورق عنب بـ 30 جنيها، وفلفل الأوان بـ 10 جنيهات، والكرنب بـ 5 جنيهات وسعر كيلو الثوم 10 جنيهات والخيار10 جنيهات.