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العربية: بدء تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى عرفات

الخميس، 07 يوليه 2022 08:37 م
العربية: بدء تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى عرفات الحجاج
كتب أحمد عرفة

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أكد مراسل العربية، بدء تصعيد الحجاج من مشعر منى إلى عرفات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها قالت وزارة الصحة السعودية، إن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالات مرضية مؤثرة ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الصحة السعودية: لدينا نظام متطور يستخدم في الحج للكشف المبكر عن الأوبئة.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية جاهزية 4 مستشفيات و26 مركزاً صحيا لخدمة ضيوف الرحمن فى مشعر منى خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، حيث بدأت فى فتح العيادات لاستقبال الحجاج المرضى وخدمتهم، على مدار الساعة، فيما رفعت من جاهزيتها لاستقبالهم يوم التروية، ويوم النحر وأيام التشريق.

 


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