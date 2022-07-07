العربية: ارتفاع عدد النواب المحافظين المستقيلين من الحكومة البريطانية لـ44

كتب أحمد عرفة

أكدت مراسلة قناة العربية، في خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، ارتفاع عدد النواب المحافظين المستقيلين من الحكومة البريطانية إلى 44.

وفى وقت سابق قرر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم إقالة مايكل جوف وزير الدولة البريطانى للإسكان ، حسبما ذكرت شبكة العربية.

يذكرأن، انضمت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتى باتيل، إلى قائمة الوزراء والمسؤولين المطالبين رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتنحي، "حيث لم يعد يحظى بدعم حزب المحافظين"، بحسب "روسيا اليوم.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن باتيل التي التقت جونسون في داونينج ستريت مساء الأربعاء، نقلت وجهة النظر السائدة للحزب بأن وقت جونسون في منصبه قد انتهى.