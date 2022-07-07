اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 11:31 ص
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العامة للبيئة والطب البيطرى يشكلون لجانا لتفقد شوادر بيع الخراف والمجازر بالغردقة

الخميس، 07 يوليه 2022 11:30 ص
العامة للبيئة والطب البيطرى يشكلون لجانا لتفقد شوادر بيع الخراف والمجازر بالغردقة اللجنة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شكلت الإدارة العامة لشؤن البيئة بمشاركة مديرية الطب البيطرى لجان مشتركة للمرور على شوادر الخراف والأضاحى بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك بمدينة الغردقة، من أجل للتاكيد على الاشتراطات البيئية السليمة لتلك الأماكن.
 
وأكدت الإدارة العامة لشئون البيئية بالبحر الأحمر أن تم التنبيه على المواطنين المترددين على هذه الشوارد لشراء الأضاحى وكذلك الجزارين بعدم الذبح خارج المجزر وعدم الذبح أيضا بالميادين العامة والشوارع الرئيسية وعدم القاء مخلفات عملية الذبح بالمجارى العامة وذلك حفاظا على الشكل الحضارى والبيئى والصحى للمدينة.
 
كما تابعت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشؤن البيئة والطب البيطرى أعمال المجزر وذلك للوقوف على مدى جاهزية المجزر لاستقبال الاضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك وكل عام وحضراتكم بخير.
 
كما تم التنبيه على السادة الجزارين بالالتزام بالذبح داخل المجزر و الكشف على الاضاحى قبل ذبحها  وعدم الذبح بالميادين والشوارع الرئيسية وعدم القاء مخلفات ونواتج عملية الذبح بالمجارى العامة وذلك حفاظا على الشكل الحضارى والبيئى والصحى للمدينة.
 
 

 


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