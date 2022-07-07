العامة للبيئة والطب البيطرى يشكلون لجانا لتفقد شوادر بيع الخراف والمجازر بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شكلت الإدارة العامة لشؤن البيئة بمشاركة مديرية الطب البيطرى لجان مشتركة للمرور على شوادر الخراف والأضاحى بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك بمدينة الغردقة، من أجل للتاكيد على الاشتراطات البيئية السليمة لتلك الأماكن.

وأكدت الإدارة العامة لشئون البيئية بالبحر الأحمر أن تم التنبيه على المواطنين المترددين على هذه الشوارد لشراء الأضاحى وكذلك الجزارين بعدم الذبح خارج المجزر وعدم الذبح أيضا بالميادين العامة والشوارع الرئيسية وعدم القاء مخلفات عملية الذبح بالمجارى العامة وذلك حفاظا على الشكل الحضارى والبيئى والصحى للمدينة.