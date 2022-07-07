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الصناعة: إعلان معايير وتسعير "تخصيص الأراضى" بنظام حق الانتفاع عقب عيد الأضحى

الخميس، 07 يوليه 2022 02:52 م
الصناعة: إعلان معايير وتسعير "تخصيص الأراضى" بنظام حق الانتفاع عقب عيد الأضحى نيفين جامع وزيرة الصناعة
كتبت هند مختار

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قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، إن رئيس الوزراء وجه أن تكون تكلفة التسعير في تخصيص الأراضي وفقا لتكلفة المرافق فقط مع إتاحة نظام حق الانتفاع ، موضحه إنه جاري وضع معايير حول بند حق الانتفاع وسيتم الاعلان عن الأسعار والإجراءات عقب عيد الأضحي.
 
وتابعت أن الحصول علي التراخيص كان من أهم المعوقات التي تواجه صاحب المصنع ، وتم اختصار هذه المدة والتسهيل علي المستثمرين للحصول علي التراخيص وتم إصدار دليل بكافة الشروط والمتطلبات والضوابط وتفعيل مكاتب الاعتماد. 
 
وأكدت علي  اهتمام القيادة السياسية بتطوير المجال الصناعي في مصر، موضحه أن هناك 100 اجراء تم اتخاذهم من قبل الوزارة لتحفيز الصناعة وتم الانتهاء من 81 اجراء منهم.
 
وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه من بين المشاكل التي ورد هو تخصيص الاراضي الصناعية وتم العمل علي حلها.
 
 
 

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