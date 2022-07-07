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خلال النصف الأول من العام الجارى..

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لمليون و119 ألفا و229 مواطنا

الخميس، 07 يوليه 2022 01:04 م
الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لمليون و119 ألفا و229 مواطنا وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـمليون و119 ألف و229 مواطنا، من خلال 896 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالى.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 158ألف و826 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 229 ألف و456 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 11 ألف و809 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 69 آلف و113 مواطناً بمحافظة أسوان، و64 آلاف و346 مواطنًا بأسيوط، و37 آلف و351مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و29 آلف و162 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و14 آلف و709 مواطناً بالأقصر، و8 آلاف و384 مواطنًا بالبحر الأحمر، و75 آلف و 646 مواطناً بالبحيرة، و60 آلف و766 مواطناً بالجيزة، و43 آلف و 640 مواطناً بالدقهلية، و 9 آلاف و54 مواطناً بالسويس، و73 آلف و850 مواطنًا بالشرقية، و60 آلف و236 مواطناً بالغربية، و34 آلف و 100 مواطناً بالفيوم.

وأضافت الصادق أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لـ97 آلف و618 مواطنًا بالقاهرة، و51 آلف و547 مواطنًا بالقليوبية، و45 آلف و511 مواطناً بالمنوفية، و59 ألف و925 مواطنًا بالمنيا، و21 آلف و296 مواطناً بالوادي الجديد، و 56 آلف و290 مواطناً ببنى سويف، و9 آلاف و914 مواطنًا بجنوب سيناء، و68 آلف و21 مواطناً بدمياط، و45 آلف و339 مواطناً بسوهاج، و24 آلف و121 مواطناً بقنا، و41 آلف و546 موطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 17 آلف و744 مواطناً بمطروح.


الصحة

القوافل الطبية

المحافظات

اليوم السابع بلس



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