اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 09:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة السعودية: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أى حالات مرضية مؤثرة

الخميس، 07 يوليه 2022 08:28 م
الصحة السعودية: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أى حالات مرضية مؤثرة الحجاج
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة السعودية، إن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالات مرضية مؤثرة ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الصحة السعودية: لدينا نظام متطور يستخدم في الحج للكشف المبكر عن الأوبئة.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية جاهزية 4 مستشفيات و26 مركزاً صحيا لخدمة ضيوف الرحمن فى مشعر منى خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، حيث بدأت فى فتح العيادات لاستقبال الحجاج المرضى وخدمتهم، على مدار الساعة، فيما رفعت من جاهزيتها لاستقبالهم يوم التروية، ويوم النحر وأيام التشريق.

 

 


السعوديه

الحج

الحجاج

وزاره الصحه

اخر الاخبار

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة