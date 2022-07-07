اليوم السابع
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الشيخ أحمد المراغى: كل الحجاج المصريين بخير ويؤدون المناسك بيسر وسهولة

الخميس، 07 يوليه 2022 06:05 م
الشيخ أحمد المراغى: كل الحجاج المصريين بخير ويؤدون المناسك بيسر وسهولة الكعبة المشرفة
محمود رضا الزاملى

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قال الشيخ أحمد المراغى واعظ البعثة الرسمية للمحاربين القدماء، الحجاج يؤدون مناسك الحج في مشعر منى لقضاء يوم التروية، مؤكدا أن الحجاج يستعدون خلال ساعات للصعود إلى جبل عرفات والاستعداد للكرن الأعظم والوقوف بعرفات اللى مناسب يوم الجمعة.
 
وأضاف الشيخ أحمد المراغى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى إم سى، كل الحجاج المصريين بخير ويؤدون المناسك بيسر وسهولة، كل الحجاج المصريين بخير ويؤدون المناسك بيسر وسهولة، البعثة المصرية في الحج كلها بخير وأغلبهم شباب حتى كبار السن بصحة جيدة.
 
ولفت إلى أنه منذ الصباح وقد أحرم الحجاج قبل الظهر ونوى الحج وتم التوجه إلى منى كى يقيموا شعيرة الذهاب إلى منى والبعض منهم توجه إلى عرفات مباشرة والذى يعتبر الركن الأعظم هو الوقوف على عرفات. 
 
ووجه الشيخ أحمد المراغى للسلطات السعودية لما يبذلوه من جهدا كبير لخدمة الحجاج في عرفات ومنى والمزدلفة ونشكر الله تعالى ونشكرهم جميعا لكل سبل الراحة يتم توفيرها للحجاج المصريين.

الشيخ أحمد المراغى

الحجاج المصريين

مناسك الحج

موسم الحج

الوقوف على عرفات



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