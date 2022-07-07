الشبار بـ25 جنيها والبورى بـ100.. تعرف على أسعار الأسماك بالإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية - صبرى غانم

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا من سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية، لرصد الأسعار والأنواع وأكثر الأنواع إقبالًا، قبل حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يشهد سوق الإسماعيلية اليوم إقبالًا كبيرًا بسبب تراجع وانخفاض الأسعار قليلًا اليوم.

وشهد سوق الأسماك، انخفاض أسعار بعض الأنواع، حيث وصل سعر الشبار من 25 إلي 45 جنيها، والهليلى بـ 60 جنيها، والمرجان بـ 50 جنيها، والجمبرى من 60 إلى 160 جنيها، والسوبيا بـ 200 جنيه.

وقال حسن الحرايحي، تاجر أسماك إن أسعار الأسماك اليوم كالتالى: الشبار من 25 إلي 40 جنيها، والبورى الكبير بـ 100 جنيه، وبورى وسط 60 جنيها، والقاروص الوسط 80 جنيها، وقاروص القنال الكبير بـ 120 جنيها، ولوت المزارع بـ 70 جنيها، ولوت القنال بـ 80 جنيها، ودنيس المزارع وسط بـ 60 جنيها، ودنيس العريش بـ 80 جنيها، ودنيس القنال بـ 150 جنيها، ولشته الكبير بـ 60 جنيها، والمرجان بـ 70 جنيها، والسهلية وسط بـ 100 جنيه، والسهلية كبيرة 140 جنيها، وشخرم بـ 50 جنيها، والسردينة بـ 35 جنيها، وماكريل بـ 45 جنيها، والجمبرى من 50 حتى 160 جنيها، والفسيخ الكيلو بـ 80 جنيها، والكابوريا من 50 إلى 100 جنيه، والخلول البلدى بـ 40 جنيها، والسوبيا بـ 150 جنيها، وباربونى بـ 70 جنيها، والأنشوجة بـ 20 جنيها، وسمك تونة بـ 40 جنيها.