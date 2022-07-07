السلفادور تواصل شراء بيتكوين رغم انخفاض قيمتها.. والرئيس يتعرض لانتقادات

فاطمة شوقى

تعرض رئيس السلفادور، ناييب بوكيلى لانتقادات واسعة في الأسابيع الأخيرة بسبب استمراره في شراء عملة البيتكوين المشفرة رغم انخفاض قيمتها بشكل مستمر ، حيث أعلن شراء 80 بيتكوين بسعر متوسط قدره 19 ألف دولار، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وطلب بوكلى من المستثمرين فى عملة البيتكوين بالتوقف عن النظر إلى المؤشرات البيانية التى ترصد هبوط العملة والاستمتاع بالحياة، بينما توقع أن قيمة العملة المشفرة ستنمو بشكل مفاجئ وكبير.

وقالت صحيفة "كرونيستا" السلفادورية، إن الرئيس بوكيلى طالب على صفحته بتويتر ب الصبر وقال " الصبر" هو المفتاح عند الاستثمار في عملة البيتكوين، ونصيحتى هى التوقف عن النظر إلى الرسم البيانى والاستمتاع بالحياة".

وأشار إلى أنه "إذا استثمروا في البيتكوين فإن استثمارهم آمنة وستنمو قيمته كثيراً بعد السوق الهابطة".

وشهدت عملة البيتكوين أكبر انخفاض في 13 يونيو ، عندما خسرت 15٪ ، بعد أن علمت أن منصة تداول العملات المشفرة Celsius Network علقت جميع المعاملات بين العملاء واعترضت على سحب رأس المال بسبب "الظروف القاسية" للسوق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بين 6 سبتمبر 2021 و 9 مايو 2022 ، جمعت السلفادور 2301 بيتكوين لأكثر من 100 مليون دولار.

ويؤثر الانهيار الذى يواجه العملات المشفرة وخاصة البيتكوين على المستثمرين في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك حكومة السلفادور، التي قررت أن تستثمر ملايين الدولارات في عملة البيتكوين وجعلتها مناقصة قانونية قبل تسعة أشهر ، مما شجع الناس على استخدامها في معاملاتهم.

ومن الحلى والسندوتشات إلى دفع فواتير الغاز في المنازل، أصبح الأشخاص في السلفادور يستخدمون عملات البيتكوين لشراء أي شيء في البلاد.