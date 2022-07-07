اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 09:11 م
أكرم القصاص
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السعودية توزع أكثر من 792 ألف متر من المياه في مشعر منى ليوم التروية

الخميس، 07 يوليه 2022 08:00 م
السعودية توزع أكثر من 792 ألف متر من المياه في مشعر منى ليوم التروية يوم التروية
وكالات

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بلغت كميات المياه الموزعة من قبل شركة المياه الوطنية السعودية للأربع وعشرين ساعة الماضية في مشعر منى ليوم التروية ومدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف 792 ألفا و300 متر مكعب من المياه.


وأوضحت الشركة أن ضخ المياه مستمر على مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام، مؤكدة استمرارية إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمواصلة في تنفيذ خطتها التشغيلية لمنظومة المياه حسب ما أُعد لها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1443هـ.


ولفتت إلى أنه لم تشهد أي انقطاعات مؤثرة على عملياتها التشغيلية مع عدم رصد أية حالات تخل بالأمن والسلامة، واستمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أي طارئ وفقاً للممارسات المهنية والبروتوكولات الصحية المطبقة.


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