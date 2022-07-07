السعودية تقرر السماح للبنانيين بالقدوم مباشرة إلى المملكة

كتب محمد جمال

أعلنت السعودية أنه يمكن السماح للبنانيين بالقدوم مباشرة إلى المملكة دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارج لبنان قبل الدخول إليها.

وقال السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، عبر حسابه في "تويتر" إن "السعودية تُعلن السماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى المملكة دون الحاجة إلى قضاء مدة (14) يومًا خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة".

من ناحية أخرى، أعلن رئيس لجنة الحج المركزية السعودية، الأمير خالد الفيصل، اليوم الخميس، عدم أى أمراض أو حالات فى يوم التروية، وقال الأمير خالد الفيصل في تصريحاته: "المملكة لم توقف الحج رغم جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، والمتطوعون على مستوى عال من الخبرة والأداء فى خدمة الحجاج".

وأضاف: "رحب بالحجاج ونتشرف بخدمتهم في كل مكان وزمان، والمشاريع الحالية شهدت قفزة نوعية مقارنة بالعام الماضي"

فيما كشف عن القبض على ناقلا لمخالفي أنظمة الحج و أكثر من 79 حملة وهمية.