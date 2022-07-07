السعودية تساعد الحجاج بتطبيق "لوامع الأذكار" الجامع للأدعية

وكالات

وفّرت وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي برئاسة شؤون الحرمين تطبيق (لوامع الأذكار) الجامع للأذكار والأدعية من القرآن الكريم، والسنة النبوية، الذي يمتاز بمجموعة من الخدمات والمزايا منها سهولة الوصول والتنقل داخل التطبيق، ودعم اللغتين العربية والإنجليزية، ومحرك بحث سريع، والسبحة الإلكترونية، والمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأوضح مدير مشروع التطبيق المهندس محمد اللهيبي أن التطبيق يجمع الأذكار، والأدعية من القرآن الكريم، وصحيح السنة، وتقسيمها وتصنيفها حسب المناسبات والأحوال اليومية، لسهولة الوصول إليها، والبحث عنها، كما يدعم التطبيق جميع الأجهزة والأنظمة.



وبدورها..أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة لتنفيذ الخطط التشغيلية للنظافة العامة لموسم حج هذا العام في المشاعر المقدسة، والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمة البلدية في موسم الحج مـن خلال تطويع كافة الإمكانات البشرية والآلية، حيث قامت بتجهيز 7 آلاف و454 كادرا ما بين فني وصحي وإداري وعامل، للقيام بأعمال النظافة والإشراف عليها، تدعمهم 511 آلية ومعدة، في المشاعر المقدسة لتنفيذ أعمال النظافة والتخلص من النفايات في مناطق الخدمات بالمشاعر المقدسة.



وأوضحت أنه تم تخصيص 1100 صندوق ضاغط، و111 مخزنًا أرضيًا ضاغطًا للنفايات، و5 شاحنات ضاغطة، فيما جرى نشر وتوزيع 40 ألف حاوية سعة 240 لترا في المناطق المستهدفة.