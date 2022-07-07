السجن 6 سنوات لكهربائى بتهمة ضرب وتعذيب ابنته حتى الموت فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

عاقبت محكمة جنايات الفيوم، كهربائي من قرية بني صالح بمركز الفيوم، بالسجن 6 سنوات، بتهمة ضرب ابنته الطفلة، التي تبلغ من العمر 14 سنة، أفضى إلى موتها، بعد تعذيبها، وإلقائها على سلم منزله مرتين، مما أدى لوفاتها، لاعتقاده بسوء سلوك زوجته.



صدر الحكم بجلسة، اليوم، برئاسة المستشار أيمن ممدوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أيمن طه، وصادق الحداد، وأحمد مدكور، وإبراهيم شريف، ممثلا للنيابة العامة، وأمانة سر محمود ربيع، وثابت رمضان، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وشعبان عجمي.



تعود وقائع القضية، رقم 11337 لسنة 2022م جنايات مركز شرطة الفيوم، والمقيدة برقم 365 لسنة 2022م كلي الفيوم، إلى 15 فبراير 2022م، عندما وردت إشارة من مستشفى الفيوم العام، إلى مركز شرطة الفيوم، بوصول الطفلة (دنيا ياسر.أ.ع.ع-14 سنة)، جثة هامدة، نتيجة إدعاء سقوط من علو، مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، إثر صدمة عصبية ونزيف بالمخ والصدر والبطن.



وانتقل الرائد هيثم سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، إلى المستشفى، وتبين بالفحص الظاهري وجود علامات وآثار ضرب وتعذيب بأنحاء مختلفة بجسدها، وعندما قابل والدها المتهم، وناقشه في الأمر، انهار باكيا، وأقر بتعديه على ابنته بالضرب، مما تسبب في وفاتها.



وبحسب تحريات المباحث، فإن المتهم (ياسر.أ.ع.ع-37 سنة)، فإن المتهم استدرج ابنته المجني عليه للمنزل، وكبلها بحبل، وتعدى عليها ضربا بالأيدي، وبأدوات كهربائية بطريقة وحشية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم ألقى الطفلة على سلم المنزل الأسمنتي، مرتين، مما أدى لوفاتها، وأمام النيابة، أقرا ابنيه الآخرين، بأن والدهما كان دائم الخلاف مع والدتهما، وأنه يوم الواقعة، اصطحب الطفلة إلى منزله.



وأظهرت تحقيقات النيابة، أن المتهم ضرب الطفلة المجني عليها وعذبها، لحملها على الإدلاء بمعلومات بشأن سوء سلوك والدتها، وأنه ظن أنها تعرف عنها معلومات بهذا الشأن.