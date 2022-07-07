الخطوط الجوية الأوكرانية ترفع دعوى قضائية ضد إيران

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رفعت الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية دعوى قضائية ضد إيران بشأن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية "بي اس 752" التي كانت مجدولة من طهران إلى كييف.



وتلقت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية تأكيدا من الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية برفع الدعوى القضائية ضد إيران.



وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن شركة الطيران رفعت دعوى قضائية ضد إيران بشأن إسقاط طائرة ركاب أسفرت عن مقتل 176 شخصًا.



وأفادت الأنباء بأن الخطوط الجوية الأوكرانية أدرجت، في دعواها الرسمية التي سلمتها مطلع عام 2022 الجاري إلى محكمة أونتاريو العليا الكندية، إيران والحرس الثوري الإيراني كطرفي خصام في هذه القضية وتطالبهما بالتعويض.



ويشار إلى أنه في 8 يناير 2020، أُسقطت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية "بي اس 752" المتجهة من طهران إلى كييف بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي، مما أسفر عن مصرع الـ176 شخصًا الذين كانوا على متن الطائرة- تسعة أوكرانيين هم أفراد الطاقم و167 راكبًا (من أوكرانيا وإيران وكندا والسويد وأفغانستان وألمانيا والمملكة المتحدة).



وبعد عدة أيام من الإنكار، اعترفت السلطات الإيرانية بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن غير قصد بصاروخ مضاد للطائرات.



وفي وقت لاحق من الاعتراف، تبنت الحكومة الإيرانية قرارًا بتخصيص 150 ألف دولار تعويضًا لأسرة كل راكب قُتل في حادث تحطم الطائرة، لكن بعض العائلات رفضت هذه الأموال.



وفي يونيو الماضي، أعلنت مجموعة السبع مواصلة دعم الجهود الدولية لمحاسبة إيران على إسقاط الطائرة الأوكرانية.