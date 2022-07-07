الخارجية تعزي في ضحايا حادث أبو سمبل .. وتؤكد: قتلى وجرحي بصفوف مصريين وسودانيين

أحمد جمعة

تقدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه على "تويتر" بخالص التعازي في ضحايا حادث طريق أبو سمبل الذي أسفر اليوم عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين والأشقاء السودانيين، معربا عن عميق المواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وشهد طريق أسوان أبو سمبل اليوم فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل "ثلاجة"، أسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 44 آخرين بإصابات متفرقة.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث الذي وقع ناحية الكيلو 75 طريق أسوان أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، وتم ايداع الجثث بالمشرحة ونقل المصابين للمستشفيات وجاري تقديم الرعاية الطبية لهم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.