الحكومة اليابانية: لا نية لإعادة فرض قيود على تحركات المواطنين حاليا

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قال متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الخميس إنه لا نية في الوقت الحالي لإعادة فرض قيود على تحركات المواطنين، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الفترة الأخيرة.



وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء كيهارا سيجي - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إلى أن الحكومة تضع في الاعتبار منع زيادة عدد الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة، مضيفا أن المسئولين سيعملون من أجل الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الأنظمة الطبية في البلاد، كما ستواصل الحكومة تنفيذ برنامج التطعيمات الخاص بها.



ودعا سيجي المواطنين إلى اتخاذ تدابير وقائية أساسية والبقاء في حالة تأهب خلال العطلة المقررة لمدة ثلاثة أيام في وقت لاحق من هذا الشهر وخلال العطلة الصيفية، حيث من المحتمل أن يكون لديهم المزيد من المناسبات والفرص للقاء آخرين.



وأوضح أن الحكومة لم تتلق طلبات من حكومات المحافظات لاتخاذ إجراءات شبه طارئة، ولا تعتقد الحكومة أنها بحاجة إلى تطبيقها على الفور.

يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 45 ألف إصابة جديدة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء اليابان يوم أمس الأربعاء أي ما يقرب من ضعف الرقم في الأسبوع السابق.