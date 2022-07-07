الحرس الوطني الأوكراني: إسقاط 21 مروحية روسية خلال أسبوع

أعلن رئيس مكتب العمليات الحرس الوطني الأوكراني أوليكسي نادوتشي أن الحرس الوطني الأوكراني أسقط 21 مروحية روسية، خلال الأسبوع الماضي.
وقال ندوتشي - خلال إحاطة إعلامية نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم /الخميس/ - إنه تم تدمير 21 مروحية روسية خلال الأسبوع الماضي و 147 منذ بدء الحملة الروسية ضد أوكرانيا وبالإضافة إلى ذلك، قام الحرس الوطني الأوكراني الأسبوع الماضي بإزالة الألغام من جسر واحد وكشفت عن 21 لغماً مضاداً للدبابات من طراز تي إم-62".
وذكرت الوكالة أن الحرس الوطني الأوكراني قام - منذ 24 فبراير الماضي - باحتجاز وتسليم 354 شخصًا يشتبه في قيامهم بأنشطة تخريبية واستطلاعية وأكثر من 16515 شخصًا ارتكبوا جرائم إدارية وجنائية.
الحرس الوطني الأوكراني: إسقاط 21 مروحية روسية خلال أسبوعالخميس، 07 يوليه 2022 06:19 م
الطيران الروسى - أرشيفية
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أعلن رئيس مكتب العمليات الحرس الوطني الأوكراني أوليكسي نادوتشي أن الحرس الوطني الأوكراني أسقط 21 مروحية روسية، خلال الأسبوع الماضي.
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