الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه لطفل دهس طالبة بسيارة والدته بالمحلة

كانت أولي جلسات المحاكمة قد عقدت اليوم بحضور أسرة المجني عليها وعدد كبير من زملائها وتداولت المحكمة القضية داخل غرفة المشورة واستمعت لمرافعة دفاع المجني عليها ودفوع محامي الطفل المتهم، واصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

كانت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين، وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي قد جددت حبس المتهم بدهس الطالبة ميسرة الحباك، 45 يوما على ذمة القضية واحالته لمحكمة الطفل كانت المحكمة قد عقدت وحضر والد الطفل، ومحامي المتهم وسمحت المحكمة بأن يلتقى الأب بالطفل المتهم أثناء نظر المعارضة فى تجديد الحبس.

وشددت المحكمة في رسالتها على أن قانون الطفل لم يتضمن من النصوص القانونية بقدر ما تضمن من نصوص تربوية وهو ما يجب وضعه موضع التطبيق العملى وأن المأساة فى هذه القضية أن طرفاها طفلان، طفل يقتل خطأ بسيارة ليس مسوح له بقيادتها، وطفلة فى عمر الزهور لا تكاد أن تتفتح حتى قضى عليها.

ووازنت المحكمة بين هذا وتلك وكان قرارها استمرار حبس الطفل فى الأماكن المعدة لذلك دون السجن العمومى طبقاً لقانون الطفل وشددت المحكمة أيضاً على ضرورة توافر الترابط الأسرى الذى هو بداية أى إصلاح مجتمعى.