الجزائر ترفع سعر بيع الغاز المورد إلى أوروبا بسبب ظروف السوق

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أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، رسميا، رفع سعر بيع الغاز التعاقدي المورد عبر خط أنبوب نقل الغاز "ميدغاز" الذي يربط الجزائر بأوروبا عبر إسبانيا، وذلك بسبب ظروف السوق الحالية.



وأوضحت شركة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية للنفط - في بيان - أنه تم إبرام اتفاقية مع شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" حول العقد المبرم معها منذ عام ٢٠١١ لتوريد الغاز الطبيعي عبر خط أنبوب نقل الغاز "ميدغاز".



وأضافت أن هذه الاتفاقية تنص على مراجعة سعر بيع الغاز التعاقدي المطبق على مدى ثلاث سنوات والممتد إلى غاية عام ٢٠٢٤، وذلك بسبب تطورات ظروف السوق.



وبحسب البيان، أكد الطرفان - خلال التوقيع على هذه الاتفاقية - عزمهما على توسيع شراكتهما لتشمل الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي، والمساهمة في تحقيق الأمن في مجال الطاقة للمتعاملين الأوروبيين.



وأشار البيان إلى أن الطرفان يلتزمان، بموجب هذه الاتفاقية، بالعمل سويا للتقليل من الانبعاثات الكربونية، وتثمين فرص الشراكة الجديدة، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير الهيدروجين.