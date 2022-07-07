التنمية المحلية: ترخيص 332 ألفا و383 توك توك وحظر سيره بالطرق الرئيسية

كتب على عبد الرحمن

كشفت وزارة التنمية المحلية، جهودها في مجال ترخيص مركبات التوك توك وتوفير بديل أمن لها، حيث تم تكليف المحافظات بحظر تسيير مركبات التوك توك في عواصم المحافظات والمدن أو في الطرق الرئيسية والسريعة، واتخاذ الاجراءات المطلوبة لتذليل كافة معوقات تراخيص مركبات التوك توك وتوعية مالكيها.

وأوضحت الوزارة، أنه توفير أماكن على حدود القرى تصلح مواقف لمركبات التوك توك وتحديد تعريفة ركوب وخطوط سير لها، وتوفير أماكن وساحات لحجز مركبات "التوك توك" المخالفة التي يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لافتة إلى أنه ترخيص 332383 مركبة توك توك حتى الآن.

كما تم توفير أماكن إضافية للإدارات المرور لتخصيصها لتنفيذ إجراءات ترخيص مركبات التوك توك، إيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات، والجهة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هي المرور.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، تكليف المحافظات بفتح تراخيص الأجرة لمركبات (ميني فان 7 راكب) كبديل للتوك توك حيث تم ترخيص عدد 4341 سيارة ميني فان .