التموين والطب البيطرى بسوهاج ينهيان الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

سوهاج محمود مقبول

تابع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، استعدادات مديريات التموين والطب البيطرى لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال مجموعة من الإجراءات لتوفير الخدمات والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال أيام العيد.

وقال محمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالمحافظة، إن المديرية قد استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير السلع الأساسية والغذائية من اللحوم الطازجة البلدية واللحوم والدواجن المبردة، وعرضها بمنافذ التوزيع الثابتة والمتحركة للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير السلع التموينية الأساسية المربوطة على البطاقات التموينية والخبز والمواد البترولية والبوتاجاز، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لتكثيف الحملات التموينية اليومية لضبط الأسواق .

وأوضح "إبراهيم" أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الغذائية واللحوم بفروعها بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى سيارات مشروع عربيتي، وأفرع مشروع جمعيتى المنتشرة بأنحاء المحافظة، مشيرا إلى توفير الشركة كميات من السكر والزيت والشاي، والأرز والمكرونة وجميع السلع الأخرى، وكذلك توفير 585 ألف و 900 كيلو لحوم، و 10 آلاف و677 كيلو فراخ برازيلي، وعدد 19.5 عجل سودانى مبرد، بسعر 115 جنيه للكيلو، و 25 خروف سودانى مبرد بسعر 135 جنيه للكيلو، و 8 طن لحوم برازيلى مبرد سعر 85 جنيه للكيلو، وتوفير خراف بلدى حية .

وأشار إلى قيام مديرية الزراعة بتوفير لحوم عجالى بلدى بسعر 150 جنيه للمواطنين، بالإضافة إلى 13 منفذ " أمان " ثابتة تابعة لوزارة الداخلية على مستوى المحافظة، و عدد 5 معارض تابعة لمبادرة " كلنا واحد"، وكذلك 26 منفذ تابع للمنطقة الجنوبية العسكرية على مستوى المحافظة، و 9 سيارات متنقلة تابعة للقوات المسلحة تعرض 58 نوع من السلع المختلفة، بالإضافة إلى شوادر اللحوم التى تقام للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة .

ولفت مدير مديرية التموين إلى أنه تم وضع خطة لتوفير الخبز المدعم تتضمن تشغيل المخابز خلال ساعات اليوم لتوفير الخبز خلال أيام عيد الأضحى، بالإضافة إلى العمل على توفير أرصدة السلع التموينية وخاصة سلع " السكرـ الزيت ـ الأرز"، مشيرا إلى وضع خطة بالتعاون مع الإدارات التموينية التابعة لإحكام الرقابة والسيطرة على عمليات تداول المواد البترولية بجميع محطات خدمة الوقود، وتكثيف تواجد مفتشى التموين أثناء تداول المواد البترولية بالمحطات، والقيام بحملات مفاجئة لضبط المخالفين.

وأضاف أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة بالمراكز لمدة 24 ساعة خلال العيد لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على إزالتها فورا بالتنسيق مع المحافظة ووزارة التموين.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطرى بسوهاج أن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال جاهزية 25 مجزر موزعة على جميع مراكز المحافظة ويوجد بها عدد كاف من الأطباء البيطريين، كما تقوم إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بتكثيف المرور الدورى والمتابعة المستمرة لأعمال المجازر والوقوف على توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة لختم المذبوحات والتأكيد على نظافة المجازر والتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة، لافتا إلى عقد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة بالمراكز لتلقى أى شكاوى ومتابعة أعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد.

منافذ توزيع السلع بأسعار مخفضة



منافذ توزيع السلع بأسعار مخفضة



منافذ توزيع السلع بأسعار مخفضة