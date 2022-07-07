التموين: استمرار عمل المخابز خلال العيد.. وحصص 4 أيام من الدقيق لكل مخبز

كتب مدحت وهبة

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، حول عمل منافذ ‏صرف السلع التموينية والمخابز في عيد الأضحى المبارك، كذلك إنشاء ‏غرف عمليات مركزية بالمديريات، إضافة إلى مكاتب التموين الفرعية ‏وغرفة عمليات الوزارة للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، سواء ‏بالخبز أو بالسلع التموينية، مع وجود ‏مخزون استراتيجى من الدقيق يصل إلى 4 أيام فى العيد.

ووجه الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، المديريات بالمرور الدائم على المخابز، ومنافذ صرف ‏السلع التموينية، للتأكد من التزامهم بصرف احتياجات المواطنين من ‏الخبز والسلع التموينية.

‏وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن الوزارة ومديريات التموين سوف ‏تسير يومياً فى العيد حملات مع توفير جميع السلع.