التموين: استمرار عمل المخابز خلال العيد.. وحصص 4 أيام من الدقيق لكل مخبز

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، حول عمل منافذ صرف السلع التموينية والمخابز في عيد الأضحى المبارك، كذلك إنشاء غرف عمليات مركزية بالمديريات، إضافة إلى مكاتب التموين الفرعية وغرفة عمليات الوزارة للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، سواء بالخبز أو بالسلع التموينية، مع وجود مخزون استراتيجى من الدقيق يصل إلى 4 أيام فى العيد.
ووجه الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، المديريات بالمرور الدائم على المخابز، ومنافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من التزامهم بصرف احتياجات المواطنين من الخبز والسلع التموينية.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن الوزارة ومديريات التموين سوف تسير يومياً فى العيد حملات مع توفير جميع السلع.
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