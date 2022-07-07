التعليم تضبط حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه تم ضبط عدة حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة من بينها الطلاب الذين تورطوا فى تصوير أسئلة الامتحان ونشرها على جروبات الغش الإلكترونى ، مشددة على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الوقائع التى تم ضبطها.

بدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية أداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى "مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)".

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.