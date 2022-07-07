وقال العسومى -فى بيان اليوم الخميس، إن هذه الجهود المباركة هي محل فخر واعتزاز لكل الأمة الإسلامية وتعكس العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بالوزارات والقطاعات لتيسير أداء شعيرة الحج والتي تجسدت من خلال إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية ضمن رؤية 2030 التي هدفت إلى تطوير قطاع الحج والعمرة ليحقق طموحات الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وثمن "العسومي" كافة الإجراءات التي تعكف عليها المملكة العربية السعودية استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، فضلًا عن تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة الحجاج في المقام الأول، وتطبيق منظومة الخدمات الإلكترونية الذكية لتيسير أداء مناسك الحج بكل سهولة، وتوفير كامل الطاقات الآلية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار والسلامة، مؤكدًا دور المملكة المحوري في مساندة مختلف قضايا الأمتين العربية والإسلامية ومواقفها المشرّفة بصون مقدرات الأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود حثيثة في هذا الشأن ليس أمراً جديداً عليها، لافتاً إلى أنها قدمت درسا ملهماً في إدارة الأزمات بعد موسمين استثنائيين في كل شيء بسبب جائحة كورونا، حيث أثبتت المملكة للعالم أجمع قدرتها على تجاوز أية أزمات أمام تمكين قاصدي بيت الله الحرام وتيسير مناسكهم وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بصحة الحجاج في ظل ظروف استثنائية صعبة.