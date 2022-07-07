اليوم السابع
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البرلمان الألمانى يبحث مسألة أمن الطاقة ضمن خطط الاستغناء عن الغاز الروسى

الخميس، 07 يوليه 2022 03:09 م
البرلمان الألمانى يبحث مسألة أمن الطاقة ضمن خطط الاستغناء عن الغاز الروسى البوندستاج
كتبت: هناء أبو العز

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ذكر موقع القناة الأولى الألمانية "إيه أر ديه" أن البرلمان الألماني البوندستاج سيبحث اليوم ، مسألة أمن الطاقة ومدى تدخل الدولة في هذا الأمر.
 
وأشار الموقع إلى أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يريد الاستعداد لحظر روسي محتمل لإمدادات الغاز، لذا سيناقش (البوندستاج) اليوم أمن الطاقة ومسألة مدى تدخل الدولة، مشيرة إلى أن حالة الطوارئ داخل وزارة الشؤون الاقتصادية ظلت خلال الشهور الماضية "معلقة من يوم لآخر ومن خبر سيئ إلى آخر".
 
وقال وزير الاقتصاد الألماني - وفق ما أورده موقع القناة الأولى الألمانية - إنه خلال الأيام المقبلة سيتضح ما إذا كانت روسيا ستواصل توفير كميات أقل من الغاز، أو المزيد من الغاز مرة أخرى، أو عدم توفير غاز على الإطلاق، موضحا أن الخيار الأخير لن يكون مفاجئا للغاية.
 
وأضاف أن يوم 22 يوليو الجاري سيكون أشبه بـ"يوم الحقيقة"؛ أي بعد الانتهاء من صيانة خط (نورد ستريم 1)، إذ سيتحدد فيه اتجاه إمدادات الغاز الروسي، سواء بالاستمرار حتى فصل الشتاء أو عدمه.
 
وأشار إلى أنه في إطار رغبة وزارته في أن تكون مستعدة قدر الإمكان لكل الاحتمالات المتعلقة بإمدادات الغاز الروسي، عملت خلال الأسابيع القليلة الماضية على تعديل قانون سلامة الغاز، والذي سيتم تقديمه إلى البرلمان الألماني قبل العطلة الصيفية، أي قبل 22 يوليو، مؤكدا أن وزارة الاقتصاد الألمانية ستكون قادرة على تجاوز الأزمة إلى حد ما.
 
ولفت إلى إمكانية إعلان مستوى الطوارئ في برلين (المرحلة الثالثة من خطة طوارئ الغاز) في حالة حظر روسيا لصادراتها من الغاز إلى ألمانيا، موضحا أن الدولة ستتدخل، بموجب مستوى الطوارئ المذكور في سوق الغاز لضمان الإمدادات.
 
 

المانيا

البوندستاج

الطاقة

الغاز الروسى



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