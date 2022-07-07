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البرازيل تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها فى أوكرانيا

الخميس، 07 يوليه 2022 12:00 ص
البرازيل تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها فى أوكرانيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا
كتب محمد جمال

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أكدت وزارة الخارجية البرازيلية مقتل مواطنين برازيليين في أوكرانيا، قاتلا حسب وسائل الإعلام في ما يسمى بـ"الفيلق الأجنبي" الذي حشدته كييف ودول الناتو لقتال القوات الروسية، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت الخارجية إنها "تلقت تأكيدا من سفارتها في كييف بمقتل مواطنين برازيليين يوم 1 يوليو على الأراضي الأوكرانية جراء النزاع في هذا البلد"، مضيفة أنها على اتصال بأهالى المواطنين "لتقديم كل المساعدة الضرورية في إطار الاتفاقيات الدولية وأعراف القانون الوطنى".

ولم تكشف الخارجية البرازيلية عن هوية المواطنين.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت فى وقت سابق بأن المواطنين دوجلاس بوريجو البالغ 40 عاما، وتاليتا دو فالى البالغة 39 عاما قتلا بالقرب من خاركوف.

وفي وقت سابق انضم المواطنان البرازيليان إلى "الفيلق الأجنبي" للقوات المسلحة الأوكرانية.

وجدير بالذكر أنه في أوائل يونيو الماضي وردت المعلومات عن أول مواطن برازيلى قتل فى المعارك فى أوكرانيا.


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