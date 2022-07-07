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"البحوث الإسلامية": لجان الفتوى الرئيسة مستمرة فى تقديم خدماتها خلال العيد

الخميس، 07 يوليه 2022 03:14 م
"البحوث الإسلامية": لجان الفتوى الرئيسة مستمرة فى تقديم خدماتها خلال العيد مجمع البحوث الاسلامية
كتب لؤى على

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أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن استمرار عمل لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر ولجان الفتوى الرئيسة بالمحافظات على مستوى الجمهورية؛ خلال جميع أيام عيد الأضحى المبارك باستثناء يوم العيد، وذلك للتيسير على المواطنين والإجابة على استفساراتهم في هذه الأيام المباركة.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن لجان الفتوى وما تقدمه من خدمات جماهيرية تعكس اهتمام الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر بكل ما يلامس واقع الناس ويلبي احتياجاتهم المعرفية اليومية في كثير من المسائل محل اهتماماتهم، خاصة في هذا التوقيت الذي ظهرت فيه بعض الفتاوى التي تتعارض مع صحيح هذا الدين ونصوصه.
 
أضاف عيّاد أن اللجان تعمل في مواعيدها الطبيعية، وهو ما يؤكد اهتمام المجمع بهذه الخدمة المهمة التي يقبل عليها مختلف فئات المجتمع كل حسب احتياجاته واستفساراته، إضافة إلى استمرار استقبال الفتاوى الإلكترونية على مدار الساعة عبر موقع المجمع الرسمي على
 
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مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

لجان الفتوى

عيد الاضحى



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