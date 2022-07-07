البابا تواضروس يلتقى وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية

كتب: محمد الأحمدى

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ظهر اليوم، الدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية، حيث تم مناقشة سبل التعاون بين الكنيسة والوزارة والقضايا المناخية المعاصرة.

وحضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية والقس بولس عوض.

والتقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية صباح اليوم، بعض مديرى إدارات الديوان البطريركى بالإسكندرية وذلك لمناقشة خطة تطوير العمل الإدارى بالبطريركية، وعرضت كل ادارة خطة التطوير الخاصة بها.

والتقى قداسته أيضا بالمجلس الجديد لجمعية الشبان المسيحية بالإسكندرية، وهنأهم فى بداية اللقاء بتوليهم عضوية المجلس، مشيرًا إلى أن مسئولية كبيرة تقع على عاتقهم.