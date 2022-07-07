اليوم السابع
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البابا تواضروس يلتقى مديرى إدارات الديوان البطريركى وجمعية الشبان المسيحية بالإسكندرية

الخميس، 07 يوليه 2022 02:12 م
البابا تواضروس يلتقى مديرى إدارات الديوان البطريركى وجمعية الشبان المسيحية بالإسكندرية جانب من لقاء البابا تواضروس مع معاونى البطريركية
كتب: محمد الأحمدى

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التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية صباح اليوم، بعض مديرى إدارات الديوان البطريركى بالإسكندرية وذلك لمناقشة خطة تطوير العمل الإدارى بالبطريركية، وعرضت كل ادارة خطة التطوير الخاصة بها.

وحضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية والقس بولس عوض والمحاسب كيرلس دميان مدير الديوان البطريركى.

والتقى قداسته أيضا بالمجلس الجديد لجمعية الشبان المسيحية بالإسكندرية، وهنأهم فى بداية اللقاء بتوليهم عضوية المجلس، مشيرًا إلى أن مسئولية كبيرة تقع على عاتقهم.

ومن جهتهم عرض أعضاء المجلس على قداسة البابا لتاريخ الجمعية والأنشطة التي تجرى فيها.

البابا تواضروس يلتقى جمعية الشبان المسيحية
البابا تواضروس يلتقى جمعية الشبان المسيحية

 

 

البابا تواضروس مع أعضاء البطريركية
البابا تواضروس مع أعضاء البطريركية

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الديوان البطريركى

جمعيه الشبان المسيحيه



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