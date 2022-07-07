الإعدام شنقا للمتهم الرئيسى وبراءة 5 آخرين بقضية دس المخدرات فى حقائب 3 معتمرات

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، الخميس، بالإعدام شنقا للمتهم الثالث والرئيسي من المتهمين الستة في واقعة دس ما يقرب من 200 ألف قرص مخدر في حقائب 3 سيدات معتمرات بالشرقية وغرامة 500 ألف جنيه، بعد أن أحالت هيئة المحكمة أوراق المتهم لفضيلة المفتى فى الجلسة الماضية لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه، كما برأت باقى المتهمين بالقضية.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسی، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، ومحمد عبد الرشيدى ، وأمانة سر تامر عبد العظيم.



تعود تفاصيل القضية رقم 1210 لسنة 2021 جنايات أول الزقازيق، المقيدة برقم 1635 لسنة 2021، كلى جنوب الزقازيق، ليوم 18 ابريل عام 2019، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بورود بلاغ من كلًا من: صباح عطية، 70 سنة، وفايقة عبدالعزيز، 63 سنة، ونبويه عبدالعزيز، 60 سنة، يتهمون فيه عدد من الأشخاص بدس كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لهن في حقائب سفرهن لتأدية فريضة العمرة بالمملكة العربية السعودية.



وتبين أن المتهمين: عبدالرحمن أ ع ع أ، 33 سنة، شريك بشركة مقاولات، مقيم بمركز أبو كبير، ومحمد ج م ح أ، 24 سنة، مقيم بمركز أبو كبير، ومحمد ف أ أ ال، 35 سنة، مفوض لشركة ال للسياحة الدينية، مقيم بمركز أبو كبير، ومسلم م م م، 27 سن’، حلاق، مقيم بمركز الزقازيق، وإسلام ال ن ال، 27 سنة، صاحب محل زجاج، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، وشيماء ج م ح، 33 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، إلى المحكمة الجنائية، في يوم 18 أبريل عام 2019، وبدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، صدروا مخدر الكبتاجون بدون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات، وقاموا كذلك بتأليف عصابة وكان غرضها تصدير المواد المخدرة محل الاتهام، وذلك بأن دسوا أقراص لعقار الكبتاجون المخدر في حقائب السيدات الثلاث المجني عليهن، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.