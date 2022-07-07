اليوم السابع
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الإسكان تطرح وحدات سكنية للبيع فى لؤلؤة القاهرة الجديدة

الخميس، 07 يوليه 2022 08:23 م
الإسكان تطرح وحدات سكنية للبيع فى لؤلؤة القاهرة الجديدة الدكتور حسام رزق
كتب أحمد حسن

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أعلن الدكتور حسام رزق ، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح 33 وحدة سكنية للبيع بنظام القرعة في موقع متميز بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.
 
وأوضح الدكتور حسام رزق، أن هناك تسهيلات كبيرة في السداد حتى 10 سنوات، بمساحات " 109 م٢ - 124 م٢ - 152م٢ "، على أن يتم التسليم في نوفمبر 2022.
 
وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيهاً اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 18 يوليو وحتي يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في "3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر".
 
وأشار الدكتور حسام رزق، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.
 
جدير بالذكر أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خصصت أرقام تليفونات للاستعلام وهى : " ٢٢٧٢٤٨٩٨ - ٢٢٧٢٤٨٩٧ ".

وزاره الاسكان

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