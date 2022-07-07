الأوقاف: غرفة عمليات على مدار الساعة استعدادا لصلاة العيد

رامى محيى الدين

قال رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز: نطمن كل المصريين على أرض مصر فهناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة استعدادا لصلاة العيد مع جميع المديريات على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامية ندى رضا: تم التنبيه على تعقيم وتنظيم المساجد والساحات والمساجد مفتوحة طوال اليوم وتم تخصيص مكان للأطفال وومكان للرجال ومكان للنساء.

أعلنت وزارة الأوقاف، تكليف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني برئاسة غرفة علميات الأوقاف بشأن إعداد الساحات والمساجد الكبرى والجامعة لصلاة عيد الأضحى المبارك، وتخصيص أماكن بكل منها للسيدات والأطفال، وتضم اللجنة المشكلة لذلك كل وكلاء الوزارة ومديري العموم بديوان عام الوزارة والمديريات الإقليمية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم في لقاءات هذا الأسبوع.

وعقد الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اجتماعًا بقيادات القطاع الديني، بشأن الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك 1443هـ بالساحات والمساجد الكبرى، ووجه رئيس القطاع الديني، مديري المديريات بسرعة إعداد الساحات والمساجد الكبرى بالتنسيق مع من يفوضه المحافظون كل في محافظته فيما يتصل بإعداد ساحات الصلاة، على أن تقوم كل مديرية بالإعداد لصلاة عيد الأضحى بجميع المساجد الكبرى والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إلى جانب الساحات التي تقام بها صلاة العيد تيسيرًا على الجميع وبخاصة كبار السن ومن لا يتمكنون من الذهاب إلى الساحات .

وأعلنت وزارة الأوقاف توزيع 50 طن لحوم من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث يتم توزيعها قبل العيد مباشرة، فى إطار رسالتها فى خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع صكوك الإطعام.