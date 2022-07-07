الأمم المتحدة: BA.2.75. سلالة فرعية جديدة لكورونا فى الهند

كتبت: هند المغربي

أكد تقرير جديد - وفق مركز إعلام الأمم المتحدة - زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 المبلغ عنها عالميا بنسبة 30 في المائة تقريبا خلال الأسبوعين الماضيين، وقد شهدت أربعة من ستة أقاليم فرعية تابعة للوكالة الأممية زيادة في الحالات الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير الأممى، إلى أنه في أوروبا وأمريكا، الارتفاع في عدد الحالات مدفوع بمتغيّري BA.4 وBA.5، وفي بلدان مثل الهند، تتبع المنظمة سلالة فرعية جديدة تسمّى BA.2.75. وفق الصحة العالمية

ومن جانبه قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إن ثمّة عوامل عديدة تضاعف التحديات أولها، انخفاض مستوى الاختبار بشكل كبير في العديد من البلدان، وقال: "هذا يحجب الصورة الحقيقية لفيروس متطور، وللعبء الحقيقي لمرض كـوفيد-19 على مستوى العالم."

كما أشار إلى أن العلاجات الجديدة، وخاصة الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم المضادة للفيروسات وهي أدوية جديدة وواعدة، لا تصل إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مما يحرم السكان الذين يحتاجون إليها من العلاج، وإضافة إلى ذلك، مع تطور الفيروس، تتضاءل الحماية من اللقاحات رغم أنها لا تزال فعّالة حقا في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة ، مؤكدا على انخفاض المناعة على أهمية الجرعات المعززة، خاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر."

وحذر مدير عام وكالة الصحة الأممية من أن كل موجة جديدة من الفيروس تؤدي إلى إصابة المزيد من الأشخاص بكوفيد طويل الأمد، وقال: "من الواضح أن ذلك يؤثر على الأفراد وأسرهم، لكنه يضع أيضا عبئا إضافيا على النظم الصحية والاقتصاد الأوسع والمجتمع ككل."