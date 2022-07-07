اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 03:35 م
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الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية يعقدان اليوم اجتماعا لمناقشة التعاون الدولى

الخميس، 07 يوليه 2022 02:07 م
الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية يعقدان اليوم اجتماعا لمناقشة التعاون الدولى رئيسة المفوضية الاوروبية
كتبت: هند المغربي

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تعقد الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية اليوم أول حوار رفيع المستوى بينهما، خارج مدينة نيويورك، وسيترأس المناقشات كل من أنطونيو جوتيريش الأمين العام ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. 
 
ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة سوف يتناول الحوار الرفيع المستوى سبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعددية والتعاون الدولي والشراكات.
 
خلال العديد من الجلسات، سيناقش المشاركون عددًا من التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي وكيف يمكن معالجتها على أفضل وجه من خلال زيادة التعاون متعدد الأطراف.
 
وأوضح المتحدث الاممي أن هذا يشمل السلام والأمن، وحالات الطوارئ المناخية، وحقوق الإنسان، والتعاون الرقمي، فضلاً عن الوضع الاقتصادي العالمي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
 
كما ستناقش الوفود الحرب في أوكرانيا وعواقبها العالمية، بما في ذلك الجهود المبذولة للتخفيف من تأثيرها، لا سيما على الفئات الأكثر ضعفاً، على قطاعات الغذاء والطاقة والتمويل.
 
 

الأمم المتحدة

جوتيريش

المفوضية الأوربية

الازمات المناخية



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