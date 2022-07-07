الأقصر تعلن عن مزاد علنى لبيع ناتج ثمار نخيل البلح فى 2022 مطلع أغسطس المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر، لإجراء فعاليات المزايدة العلنية المحلية لعملية مزاد بيع ناتج ثمار نخيل البلح للعام 2022، حيث تحدد جلسة المزايدة يوم الاثنين الأول من أغسطس 2022، فى تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر الثقافة الأقصر.

وقالت محافظة الأقصر، إنه من المقرر أن تسحب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ 299 جنية مصرى ، من إدارة العقود والمشتريات، وتأمين دخول المزاد يبلغ 600 جنية تزاد لـ3% من إجمالى قيمة الترسية فور الرسو، ويسدد باقى ثمن الصفقة خلال 15 يوماً من تاريخ الجلسة، وعلى راغبى دخول المزاد شراء كراسة الشروط والمواصفات والحضور في الموعد المحدد للجلسة ومعه صورة ضوئية من المستندات الآتية سارية المفعول" بطاقة الرقم القومى - البطاقة الضريبية- مستخرج حديث من السجل التجاري- أى أوراق أخرى مذكورة بكراسة الشروط والمواصفات".

وتشهد محافظة الأقصر ، إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر تجهيز المعارض التموينية والحملات على المحلات والهايبرات، بجانب تجهيز المجازر الحكومية ورفع كفاءة المساجد والساحات قبل صلاة العيد، وحملات التوعية للجزارين والسيدات لمنع انسداد الصرف خلال تنظيف الأضاحى.

وفى هذا الصدد عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، جلسة المجلس التنفيذي، وذلك بحضور محمد عبدالقادر خيرى نائب المحافظ، ومحمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ووجه محافظ الأقصر، جميع رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات الرصد والمتابعة خلال فترة إجازة الأعياد للتصدى بكل حسم وحزم لمخالفات البناء ومواجهة أى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية وعدم التهاون والتعامل الفورى مع تلك المخالفات وإزالتها في المهد، كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لتلقى واستقبال أى شكاوى من المواطنين.