الأطباء تخاطب النائب العام وزير الداخلية وأمن الدقهلية لحماية طبيب وأسرته

كتبت آية دعبس

خاطبت نقابة أطباء مصر اليوم الخميس كل من المستشار حمادة الصاوي النائب العام واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، وذلك لحماية واتخاذ كافة الضمانات اللازمة لتوفير الأمان لأحد الأطباء وأسرته، واتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية ضد من يقوموا بتهديد حياتهم.

واستعرضت نقابة أطباء مصر في مكاتباتها إلى النائب العام ووزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية واقعة قيام أحد الأطباء استشاري القلب بالمنصورة محاولة إنقاذ حياة مريضة إلا أنه توفاها الله، وعقب وفاتها قام أهليتها بالتعدي على الطبيب وإحداث إصابات بالغة به وتلفيات بالمركز الطبي الخاص محل الواقعة، وأضافت نقابة الأطباء أنها تلقت استغاثة من أسرة الطبيب تفيد بتعرضهم لتهديدات على حياتهم اضطرتهم لهجر منازلهم وموطن معيشتهم الذي هو نفس موطن أسرة المتوفية، وطالبت نقابة الأطباء في مخاطباتها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية لحماية الطبيب وأسرته ومحاسبة المعتدين وموجهي التهديدات للطبيب وأسرته.

وتؤكد نقابة أطباء مصر ونقابة أطباء الدقهلية متابعتهما عن كثب لأحداث الواقعة وتواصلهما مع أسرة الطبيب، وحرص النقابة العامة للأطباء ونقابة أطباء الدقهلية على تقديم كافة أوجه الدعم للطبيب وأسرته، وتشير نقابة أطباء مصر إلى أن أولويات أهدافها تأمين الطبيب وأسرته وحفظ كامل حقوقه، كما تناشد نقابة أطباء مصر الزملاء الأطباء دعم الطبيب وأسرته ومراعاة مشاعر الطبيب وأسرته عند تناول الواقعة لخصوصيتها.