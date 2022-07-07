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الأحوال المدنية تتيح استخراج البطاقات والوثائق من المولات خلال "وقفة عرفات"

الخميس، 07 يوليه 2022 11:44 ص
الأحوال المدنية تتيح استخراج البطاقات والوثائق من المولات خلال "وقفة عرفات" استخراج البطاقات والوثائق _ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يحتاج بعض المواطنين لأوراق ثبوتية من الأحوال المدنية، فترة الإجازة خاصة عطلة الصيف، ومن ثم تتيح الأحوال المدنية استخراج الأوراق الثبوتية من المولات على مدار السنة، حتى يوم "وقفة عرفات".
 
واستحدث قطاع الأحوال المدنية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.
 
وأتاح قطاع الأحوال المدنية الحصول على كافة الوثائق عبر الإنترنت، ومن المنازل، ومن خلال سيارات الأحوال المدنية المتنقلة، فضلا عن سرعة استخراج بطاقات الرقم القومي، حتى بات المواطنين يستطيع استخراجها في نفس اليوم، فضلا عن مد ساعات العمل للتاسعة مساءً، والتوسع في إقامة سجلات مدنية بالمولات.
 
وبات قطاع الأحوال المدنية يشهد ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

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