اليوم السابع
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الأحوال المدنية النموذجية بالمولات تقدم خدمات حضارية للمواطنين.. صور

الخميس، 07 يوليه 2022 11:54 ص
الأحوال المدنية النموذجية بالمولات تقدم خدمات حضارية للمواطنين.. صور الأحوال المدنية النموذجية بالمولات
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تبرز صور سجلات الأحوال المدنية النموذجية والمطورة بالمولات، والتي تعمل على مدار السنة لاستقبال المواطنين وإنهاء أوراقهم الثبوتية.
 
واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.
 
وأتاح قطاع الأحوال المدنية الحصول على كافة الوثائق عبر الانترنت، ومن المنازل، ومن خلال سيارات الأحوال المدنية المتنقلة، فضلا عن سرعة استخراج بطاقات الرقم القومي، حتى بات المواطنين يستطيع استخراجها في نفس اليوم، فضلا عن مد ساعات العمل للتاسعة مساءً، والتوسع في إقامة سجلات مدنية بالمولات.
 
وبات قطاع الأحوال المدنية يشهد ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.
 
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