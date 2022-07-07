استمرار حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا فى الغربية

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية في بيان له، عن نجاح المرحلة الأولي من حمله طرق الأبواب بالغربية وتوافد المواطنين على جميع منافذ تقديم الخدمات بإدارة المحلة أول وثان وسمنود وقطور وبسيون، وذلك في إطار خطة الدولة العلاجية والوقائية لخدمة أهالي المحافظة.

وأوضح أن الحملة بلغت 503 موقع وتطعيم 289364 مواطن ضد فيروس كورونا خلال الفترة من 15 يونيو حتي 5 يوليو للفئه العمرية من عمر 12 عام فأكثر، باستخدام لقاح جونسون، فايزر، استرزنكا سينوفاك، سينوفارم، مودرينا، ويتم تقديم خدمه تطعيمات كورونا في المساجد والكنائس والمصانع والأندية ومراكز الشباب، والأسواق وأماكن التجمعات مع اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى.

وأضافت الدكتورة سوسن سلام مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية، أنه سيتم استكمال المرحلة الثانية من حمله طرق الأبواب بالغربية عقب اجازه عيد الأضحى المبارك ابتداء من يوم الأحد 17يوليو في ادارة طنطا اول، وثان طنطا ، السنطة ، زفتي ، كفر الزيات بعدد 569 فريق يتم توزيعهم علي أماكن تقديم الخدمة.

الجدير بالذكر أن الفريق يتكون من طبيب وتمريض ومدخل بيانات ورائدة ريفية ومثقفة صحية، حيث بلغت القوة البشرية العاملة بحملة طرق الأبواب علي مستوي محافظة الغربية 5360 فرد من أفراد الفريق الطبي.