ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وزير الأمن البريطاني، داميان هيندز قوله "من أجل بلدنا، والثقة في ديمقراطيتنا، يجب أن يكون لدينا تغيير في القيادة".

بدوره، قال وزير العلوم، جورج فريمان، إن رئيس الوزراء أظهر افتقارا للشفافية والصراحة مع البرلمان، وتابع "لقد طفح الكيل، الفوضى في مقر الحكومة، وانهيار المسئولية الجماعية لمجلس الوزراء، والدفاع عن المخالفات وتحدي البرلمان، كلها إهانات للقيم التي أؤمن بها وأؤيدها".

وكانت الحكومة البريطانية تحت قيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، محورا لسلسلة من القضايا الخلافية في الشهور الأخيرة، بينها تحقيق للشرطة في ممارسات بمقر رئيس الوزراء خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونجا جونسون مؤخرا من تصويت بحجب الثقة داخل حزبه، وهو ما يعني أنه آمن من مواجهة إجراء مماثل حتى شهر يونيو من العام القادم، وفقا للوائح الحزب.