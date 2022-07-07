ونقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية عن باو قولها " قدمت استقالتى لأن القيم والنزاهة والأخلاق التي أؤمن بها على المحك، واحتياجات البلد يجب أن تأتي دائما في المقام الأول".

وكانت الحكومة البريطانية تحت قيادة جونسون محورا لسلسلة من القضايا الخلافية في الشهور الأخيرة، بينها تحقيق للشرطة في ممارسات بمقر رئيس الوزراء خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا .. ما دفع بعدد كبير من الوزراء إلى تقديم استقالتهم من منصبهم في مسعى لإجبار جونسون على التنحي.