ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وزيرة التعليم، ميشيل دونيلان، قولها في خطاب استقالتها لرئيس الوزراء "بالأمس ناشدتك أن تفعل الصواب وأن تستقيل من أجل بلدنا وحزبنا، فلا أرى جدوى من استمرارك في المنصب"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وضع أعضاء الحكومة في "وضع مستحيل".

بدوره، قال وزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمى، كريس فيلب، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يجب أن يتنحى، لاسيما أنه خسر بشكل واضح ثقة البرلمان والرأي العام.

من جانبه، قال وزير الدولة لشئون المعاشات، جاي أوبرمان "إننا بحاجة لتغيير القيادة، ولا يوجد فرد مهما كان ناجحا في الماضي أكبر من الحزب أو هذه الدولة العظيمة".

وكانت الحكومة البريطانية تحت قيادة جونسون محورا لسلسلة من القضايا الخلافية في الشهور الأخيرة، بينها تحقيق للشرطة في ممارسات بمقر رئيس الوزراء خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونجا جونسون مؤخرا من تصويت بحجب الثقة داخل حزبه، وهو ما يعني أنه آمن من مواجهة إجراء مماثل حتى شهر يونيو من العام القادم، وفقا للوائح الحزب.