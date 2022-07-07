استعداداً لعيد الاضحى.. الطب البيطرى ببنى سويف تخصص أرقام هواتف لاستقبال شكاوى المواطنين

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف عن فتح جميع المجازر لاستقبال وذبح الأضاحي للمواطنين مجاناً "خلال أيام العيد"،مع تدعيمها بعدد كاف من الأطباء البيطريين للكشف على المذبوحات،والتنسيق بين التموين ومباحث التموين والصحة لتكثيف الحملات التفتيشية على الجزارين ومحلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة،ومحلات بيع اللحوم المصنعة وثلاجات حفظ اللحوم ، والمرور للكشف على اللحوم والدواجن والجمعيات الاستهلاكية .

وقال الدكتور عصام يحى مدير عام الطب البيطرى أنه استعدادا لعيد الاضحى المبارك تم عمل مناوبات على مدار 24 ساعة بالمديرية وإداراتها السبع وغرف العمليات وتليفوناتها (المديرية 2138352/2122128)،(الواسطى 2510521)،(ناصر 3813090)،(بني سويف 2224377)،(ببا 4400413) ،(الفشن 3723164)،(اهناسيا 3736058) ، (سمسطا 2261506)، مشيرا إلى استمرار اللجان المشكلة للمرور على المجازر وشوادر اللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات البيئية والصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منه.