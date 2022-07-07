استعدادات أمنية مكثفة لتأمين نهائى كأس رابطة الأندية المصرية

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بين فيوتشر وغزل المحلة، في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين الجماهير وطاقم التحكيم، وممرات اللاعبين، وخلق أجواء آمنة في المباراة، حيث يبحث كل فريق عن حصد اللقب الأول من البطولة والتي انطلقت في نسختها الأولى خلال الموسم الجاري.

وكان فيوتشر قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على إنبي بهدفين نظيفين، فيما تأهل غزل المحلة بعد الفوز على الاسماعيلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3.

وحسم التعادل آخر مواجهة جمعت بين غزل المحلة وفيوتشر بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على استاد غزل المحلة في التاسع من مارس الماضى، في إطار مباريات الأسبوع الثانى عشر من بطولة الدورى.