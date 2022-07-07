اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 02:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين نهائى كأس رابطة الأندية المصرية

الخميس، 07 يوليه 2022 01:19 م
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين نهائى كأس رابطة الأندية المصرية فريق غزل المحلة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بين فيوتشر وغزل المحلة، في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي.
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين الجماهير وطاقم التحكيم، وممرات اللاعبين، وخلق أجواء آمنة في المباراة، حيث يبحث كل فريق عن حصد اللقب الأول من البطولة والتي انطلقت في نسختها الأولى خلال الموسم الجاري.
 
وكان فيوتشر قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على إنبي بهدفين نظيفين، فيما تأهل غزل المحلة بعد الفوز على الاسماعيلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3.
 
وحسم التعادل آخر مواجهة جمعت بين غزل المحلة وفيوتشر بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على استاد غزل المحلة في التاسع من مارس الماضى، في إطار مباريات الأسبوع الثانى عشر من بطولة الدورى.
 
 

غزل المحلة

فيوتشر

الرياضة

اخبار الرياضة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة